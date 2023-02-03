Стало відомо, чи пролонгує Європа «митний безвіз»

Пояснення надала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Можливість українським виробникам торгувати своїми товарами на європейському ринку без сплати ввізного мита можуть продовжити ще на один рік. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбувался у Києві у четвер, 2 лютого.

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«Торік ми скасували всі мита та квоти для товарів з України. Це був великий успіх... Сьогодні я можу анонсувати, що ми запропонуємо продовжити цю торговельну угоду ще на рік», – сказала вона.

Нагадаємо, що 4 червня 2022 року набрало чинності рішення Євросоюзу на один рік призупинити дію митних тарифів на імпорт українських товарів. Таке рішення тоді мало на меті допомогу відновленню українського бізнесу, що постраждав унаслідок російської агресії.

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Дія «митного безвізу» спливає 5 червня 2023 року. Відповідно, у разі пролонгації українські виробники торгуватимуть своїми товарами без сплати мита в Європі до літа 2024 року.

Євросоюз є одним із найважливіших торговельних партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році. Україна зі свого боку була 15-м торговим партнером ЄС, що становило приблизно 1,2% загальної торгівлі ЄС.