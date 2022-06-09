Мінфін просить повернути мито на ввезення автомобілів

Видатки бюджету значно перевищують надходження

Кабінет міністрів проситиме Верховну Раду скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

«За травень у нас було зібрано 101,3 млрд гривень за загальним фондом», – сказав він, відзначивши, що Податкова служба зібрала 73 млрд грн, а Митна служба – 9,5 млрд грн.

Водночас видатки становлять 251 млрд грн. «Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження», – сказав він.

Марченко нагадав про урядовий проєкт, яким передбачається відновлення мит та ПДВ, у тому числі для авто громадян. «Це ми вважаємо нагальним та необхідним кроком», – сказав він та заявив, що уряд просить Раду відновити податки на митниці, «як це було до початку війни».

За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.

Раніше повідомлялося, що Марченко вважає, що в Україні необхідно повернути податки, які діяли до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

До слова, нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення – це міф. Насправді, зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.