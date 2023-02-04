Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти

Обмеження вступить у силу 5 лютого 2023 року

У суботу, 4 лютого, Рада ЄС ухвалила рішення встановити дві граничні ціни на нафтопродукти, які виробляють у Росії або експортують звідти. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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Перший ціновий ліміт стосується нафтопродуктів, дешевших за сиру нафту, як-от мазуту. Його можна буде продавати не дорожче 45 дол. за барель. Друга гранична ціна застосовується до російських нафтопродуктів, які коштують дорожче за сиру нафту, наприклад, до дизельного палива і бензину. Відповідно, їх можна буде продавати не більше ніж за 100 дол. за барель.

Обмеження почнуть застосовуватися з 5 лютого 2023 року. «Для суден з російськими нафтопродуктами, які були придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року та вивантажені до 1 квітня 2023 року, передбачено перехідний період у 55 днів», – ідеться в повідомленні.

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Крім того, Рада повторно переглядатиме механізм обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.

«Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід’ємне право України на самооборону. проти російської агресії», – наголошують у Раді.

Нагадаємо, що в межах восьмого антиросійського пакету санкцій ЄС, 5 грудня 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, що експортується морем, у 60 дол. за барель.

Крім того, Норвегія хоче відправити Україні частину доходів від продажу нафти. У 2022 році торгівля «чорним золотом» принесла країні втричі більший прибуток, ніж у попередній рік. Серед іншого, високі ціни і попит на норвезьку нафту були спровоковані санкціями проти РФ.