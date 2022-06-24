Рашисти відправлять у «ДНР» вчителів з Бурятії – ЗМІ

Десант вчителів формується в Бурятії і Новосибірській області

Скільки саме вчителів поїде в «ДНР» і як довго триватиме їх відрядження, невідомо

Російським загарбники починають відправляти вчителів на роботу в школи тимчасово окупованого Донбасу. Про це повідомив «Коммерсантъ».

За даними видання, десант вчителів формується в Бурятії і Новосибірській області.

Скільки саме вчителів поїде в «ДНР» і як довго триватиме їх відрядження, невідомо. У Міністерстві Примор'я розповіли, що направили співробітників обласного управління на методичну підтримку. Вчителі ще не поїхали.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у Новосибірській області за останній тиждень були прийняті заявки від вчителів-добровольців. Делегація з регіону вже сформована. Кількість учасників не повідомляється.

До відома, Усі школи і дитсадки Енергодара відмовилися співпрацювати із окупантами. Нагадаємо, що навіть у Маріуполі, де до війни жило близько пів мільйона жителів, рашисти змогли знайти лише з пів сотні учителів-колаборантів, які погодилися навчати українських дітей за російськими програмами.

До слова, що в окупованому раніше росіянами Криму колаборантське керівництво взагалі пропонує перестати викладати англійську мову, оскільки нинішні кримські школярі «ніколи не побувають у Лондоні».