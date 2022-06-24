  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
  4. Рашисти відправлять у «ДНР» вчителів з Бурятії – ЗМІ
рус
    Наука та освіта

    Рашисти відправлять у «ДНР» вчителів з Бурятії – ЗМІ

    Десант вчителів формується в Бурятії і Новосибірській області - Рашисти відправлять у «ДНР» вчителів з Бурятії – ЗМІ
    Десант вчителів формується в Бурятії і Новосибірській області
    фото з відкритих джерел

    Скільки саме вчителів поїде в «ДНР» і як довго триватиме їх відрядження, невідомо

    Російським загарбники починають відправляти вчителів на роботу в школи тимчасово окупованого Донбасу. Про це повідомив «Коммерсантъ».

    За даними видання, десант вчителів формується в Бурятії і Новосибірській області.

    Скільки саме вчителів поїде в «ДНР» і як довго триватиме їх відрядження, невідомо. У Міністерстві Примор'я розповіли, що направили співробітників обласного управління на методичну підтримку. Вчителі ще не поїхали.

    Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у Новосибірській області за останній тиждень були прийняті заявки від вчителів-добровольців. Делегація з регіону вже сформована. Кількість учасників не повідомляється.

    До відома, Усі школи і дитсадки Енергодара відмовилися співпрацювати із окупантами. Нагадаємо, що навіть у Маріуполі, де до війни жило близько пів мільйона жителів, рашисти змогли знайти лише з пів сотні учителів-колаборантів, які погодилися навчати українських дітей за російськими програмами.

    До слова, що в окупованому раніше росіянами Криму колаборантське керівництво взагалі пропонує перестати викладати англійську мову, оскільки нинішні кримські школярі «ніколи не побувають у Лондоні».

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗМІ «ДНР» війна школа Україна вчитель окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти відправлять у «ДНР» вчителів з Бурятії – ЗМІ