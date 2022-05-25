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    Кримська «влада» пропонує не вивчати у школах англійську мову

    Чиновник застеріг росіян від &laquo;слідування за чужою цивілізацією&raquo; - Кримська «влада» пропонує не вивчати у школах англійську мову
    Чиновник застеріг росіян від «слідування за чужою цивілізацією»
    фото з відкритих джерел

    «Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи до Лондона?» – сказав представник «влади»

    Спікер Держради Криму Володимир Константинов запропонував прибрати англійську із програми російських шкіл, замінивши її вивченням «своїх мов».

    У розмові з журналістами Константинов висловив сумнів щодо необхідності вивчення іноземної мови.

    «Навіщо нам сліпо йти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи до Лондона?» – сказав представник «влади».

    «Чиновник» застеріг росіян від «слідування за чужою цивілізацією». За його словами, вивчення англійської робить із дітей заручників, прищеплюючи їм інтерес до чужої країни.

    «Англійці воюють з нами тисячу років, а ми продовжуємо їх вивчати, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час – а потім на історію часу не вистачає», – вважає Константинов.

    Він додав, що у школі англійську не вивчав, проте, коли з'явилася така потреба у бізнесі, зміг освоїти її за два роки. «Чиновник» упевнений, що для тих, кому іноземні мови справді потрібні, достатньо буде створити спеціальні курси.

    Нагадаємо, що з вересня система освіти в окупованому Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми.

    Тим часом у застосунку «Дія» у 2023 році можуть з’явитися шкільні атестати.

    Нагадаємо, що цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест.

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    Теги: росія окупанти війна Україна влада окупація #stoprussia
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    Кримська «влада» пропонує не вивчати у школах англійську мову