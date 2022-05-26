Рашисти знайшли у Маріуполі лише півсотні учителів-колаборантів

Окупанти продовжать навчальний рік у захопленому місті до вересня

Рашисти почали змінювати систему середньої освіти у Маріуполі. Про це повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти продовжили навчання у маріупольських школах до 1 вересня, аби встигнути де українізувати навчальні заклади міста до нового навчального року за російською програмою.

Андрющенко зазначив, що маріупольські діти усе літо будуть навчатися російською мовою, зокрема, вивчати історію Росії та тамтешню мову і літературу.

Усього окупанти, повідомив радник міського голови Маріуполя, планують відкрити для такого «навчання» дев’ять шкіл (до війни у місті функціонувало більше 70 навчальних закладів загальної середньої освіти – ред.).

Але при цьому рашисти змогли знайти лише 53 учителів-колаборантів. «По 6 вчителів на школу (2021 року в Україні у одній школі в середньому працював 31 учитель – ред.) – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації», – іронічно прокоментував спроби росіян запустити навчальний процес у зруйнованому ними ж місті.

Нагадаємо, що в окупованому раніше росіянами Криму колаборантське керівництво взагалі пропонує перестати викладати англійську мову, оскільки нинішні кримські школярі «ніколи не побувають у Лондоні».

Натомість в Україні шкільні атестати можуть з’явитися у мобільному застосунку «Дія». А ще корпорація Google подарує українським вчителям 43 тис. ноутбуків.