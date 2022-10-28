Рашисти зруйнували на Харківщині найбільший у Європі радіотелескоп (фото, відео)

Будівля дослідної обсерваторії в Чугуївському районі повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню

Під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські терористи. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню. Слід зазначити, що це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп. Територія займає понад 100 га. Дії окупантів завдали масштабних збитків.

Знаходились рашисти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.

УТР-2 (український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації) – Т-подібний радіотелескоп декаметрових хвиль у Харківській області. Найбільший у Європі радіотелескоп декаметрових хвиль, що належить Радіоастрономічному інституту НАН України. Споруджений за ініціативи академіка С. Я. Брауде в 1970 році. Радіотелескоп являє собою велику фазовану антенну решітку, що призначена для спостережень у діапазоні 8-33 МГц. За роки експлуатації неодноразово модернізувався те переобладнувався. Радіотелескоп побудований по принципу фазованої антенної решітки. Він складається з 2040 окремих широкосмугових шунтових диполів Надєєнко і має конфігурацію літери «Т». Одне плече розташоване у напрямку південь-північ і має довжину 1800 м. Інше плече, відповідно, спрямоване на Захід і має довжину 900 м. В кожному плечі 6 рядів диполів, вони групуються в секції та підсекції телескопу.

Український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації до руйнування фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що під контролем російських окупаційних військ станом на 25 жовтня перебуває 34 населені пункти Харківської області.