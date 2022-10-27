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На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото)
Тіло активіста виявили під час ексгумації останків вбитих рашистами українців
фото з відкритих джерел

Федорівський був активним учасником життя столиці

У Харківській області у братському похованні солдатів ЗСУ знайшли тіло київського активіста та громадського діяча Сергія Федорівського. Федорівського опізнали завдяки документам, які виявили біля тіла. Про це повідомив активіст Віталій Овчаренко.

На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото) фото 1

«Він був одним з нас, як ми жартуємо – одним з «міських божевільних». Тепер ми з Сергієм не пошукаємо нічного магазину щоб купити щось вночі на протесті. Тепер на наших громадських двіжах завжди буде на одного з нас менше», – каже Овчаренко. 

На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото) фото 2
На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото) фото 3

Нагадаємо, 26 жовтня правоохоронці розпочали ексгумацію масового поховання українських військових у Харківській області. Вони загинули у квітні під час відступу. За свідченнями місцевих мешканців, росіяни збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму, насипом. 

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Теги: активісти рашисти Харківщина

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