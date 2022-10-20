Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківщина: влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією
фото ілюстративне

Станом на сьогодні російськими терористами окуповано трохи менше ніж 2% Харківщини

У Харківській області звільнено від російських загарбників 544 населених пункти. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов на брифінгу.

Під окупацією залишається 32 населених пункти.

«На сьогодні деокуповано 544 населених пункти і залишаються під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше ніж 2% Харківської області», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, на деокупованій Харківщині в Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей. Раніше повідомлялося, що на Харківщині вже ексгумувано понад 600 тіл загиблих.

Раніше повідомлялося, що СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині.

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Читайте також: «Держава не була готова до такої кількості ДНК-експертиз». Як відбувається пошук тіл загиблих
Теги: Харківщина війна росія окупанти Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На звільненій від окупантів Харківщині ексгумовано сотні тіл цивільних громадян
На Харківщині вже ексгумувано понад 600 тіл загиблих під час окупації – МВС
18 жовтня, 08:25
СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині (фото)
СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині (фото)
17 жовтня, 17:51
За допомогою телескопа вчені спостерігали за планетами, вивчали інші галактики
Рашисти під час окупації обсерваторії на Харківщині пошкодили радіотелескоп (фото)
16 жовтня, 12:18

Події в Україні

Можливий підрив Каховської ГЕС: Данілов повідомив, якими будуть наслідки
Можливий підрив Каховської ГЕС: Данілов повідомив, якими будуть наслідки
Ворог вдарив ракетами по Миколаївщині: Банкова показала наслідки (відео)
Ворог вдарив ракетами по Миколаївщині: Банкова показала наслідки (відео)
Харківщина: влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією
Харківщина: влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією
На Донеччині виявлено тіла ще 12 вбитих цивільних
На Донеччині виявлено тіла ще 12 вбитих цивільних
Окупаційна влада Криму почала готувати бомбосховища
Окупаційна влада Криму почала готувати бомбосховища
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Новий командувач армії РФ в Україні розлютив пропагандистів Путіна
37K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
37K
На Прикарпатті прогриміли вибухи
19K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
11K
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
9484
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога

Новини

Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
18 жовтня, 06:33

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту