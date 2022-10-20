Харківщина: влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією

Станом на сьогодні російськими терористами окуповано трохи менше ніж 2% Харківщини

У Харківській області звільнено від російських загарбників 544 населених пункти. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов на брифінгу.

Під окупацією залишається 32 населених пункти.

«На сьогодні деокуповано 544 населених пункти і залишаються під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше ніж 2% Харківської області», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, на деокупованій Харківщині в Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей. Раніше повідомлялося, що на Харківщині вже ексгумувано понад 600 тіл загиблих.

Раніше повідомлялося, що СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині.

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.