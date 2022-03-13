Розслідувачі перехопили освітні плани російських окупантів щодо України

Кремль прагне «денацифікувати» систему освіти України

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm перехопила освітні плани російських окупантів щодо України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував їх у перекладі на українську мову:

знищення навчальної літератури, що спотворює історію або пропагує нацизм та русофобію

відновлення обов'язкового викладання російської мови та літератури у школах

проведення курсів підготовки шкільних викладачів гуманітарних дисциплін зі звільненням тих, хто відмовляється їх проходити

багаторазове збільшення квот прийому російськими вузами абітурієнтів з України

надання російській мові статусу державної.

Як зазначається у перехопленні, ворог прагне саме «денацифікувати систему освіти». «Не перебудувати і навіть не інтегрувати до власної. Тобто Путін прагне зомбувати наших дітей у школах, а потім «викрадати» до вузів РФ для асиміляції», - зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО.

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