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    Наука та освіта

    Розслідувачі перехопили освітні плани російських окупантів щодо України

    Росія прагне знищити все українське: історію, мову, культуру - Розслідувачі перехопили освітні плани російських окупантів щодо України
    Росія прагне знищити все українське: історію, мову, культуру

    Кремль прагне «денацифікувати» систему освіти України

    Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm перехопила освітні плани російських окупантів щодо України.

    Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував їх у перекладі на українську мову:

    • знищення навчальної літератури, що спотворює історію або пропагує нацизм та русофобію
    • відновлення обов'язкового викладання російської мови та літератури у школах
    • проведення курсів підготовки шкільних викладачів гуманітарних дисциплін зі звільненням тих, хто відмовляється їх проходити
    • багаторазове збільшення квот прийому російськими вузами абітурієнтів з України
    • надання російській мові статусу державної.

    Як зазначається у перехопленні, ворог прагне саме «денацифікувати систему освіти». «Не перебудувати і навіть не інтегрувати до власної. Тобто Путін прагне зомбувати наших дітей у школах, а потім «викрадати» до вузів РФ для асиміляції», - зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО.

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    Теги: Росія окупанти РНБО освіта війна Путін Україна #stoprussia
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    Розслідувачі перехопили освітні плани російських окупантів щодо України