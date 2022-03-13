Розслідувачі перехопили освітні плани російських окупантів щодо України
Росія прагне знищити все українське: історію, мову, культуру
Кремль прагне «денацифікувати» систему освіти України
Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm перехопила освітні плани російських окупантів щодо України.
Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував їх у перекладі на українську мову:
- знищення навчальної літератури, що спотворює історію або пропагує нацизм та русофобію
- відновлення обов'язкового викладання російської мови та літератури у школах
- проведення курсів підготовки шкільних викладачів гуманітарних дисциплін зі звільненням тих, хто відмовляється їх проходити
- багаторазове збільшення квот прийому російськими вузами абітурієнтів з України
- надання російській мові статусу державної.
Як зазначається у перехопленні, ворог прагне саме «денацифікувати систему освіти». «Не перебудувати і навіть не інтегрувати до власної. Тобто Путін прагне зомбувати наших дітей у школах, а потім «викрадати» до вузів РФ для асиміляції», - зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО.
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