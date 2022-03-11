Уряд скасував ЗНО для абітурієнтів у 2022 році

У 2022 році не буде застосовуватися механізм ЗНО під час вступу до вищих навчальних закладів

Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде. Про це сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО», – зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що відповідний законопроєкт подано до ВР і висловив сподівання, що його буде ухвалено найближчим часом.

Критикам такого рішення він порадив зважати на думку батьків, більшість яких, за його словами, висловлюються за скасування ЗНО.

«Більшість батьків висловлюється за скасування ЗНО та іспитів цього року. Вступ проводитиметься за певною електронною системою», – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Львівській областях з 14 березня відновлюють освітній процес.

Як повідомляв «Главком», міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що його відомство рекомендуватиме відновити навчальний процес там, де це можливо.

За словами очільника міносвіти, після закінчення двотижневих канікул, які оголосили після початку наступу РФ на Україну, у Міносвіти планують відновити навчання, оскільки освітній процес не має перериватися.