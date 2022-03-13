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    Російські терористи вбили капелана ПЦУ у Волновасі

    Окупанти вбили ігумена у Волнлвасі - Російські терористи вбили капелана ПЦУ у Волновасі
    Окупанти вбили ігумена у Волнлвасі
    фото: facebook/Orthodox.in.Ukraine

    Окупанти вбили ігумена Платона

    Російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова). Про це повідомляє Православна церква України у Facebook.

    «Завжди бути поруч, духовно підтримуючи наших захисників – сенс служіння військових капеланів: в будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом навіть ціною власного життя... З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)», – ідеться e повідомленні.

    У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі Києва, тривалий час подвизався у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

    «Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам'яті назавжди, отче. Помолимося за спокій раба Божого ігумена Платона, нехай Господь упокоїть його душу у Своїх оселях», – зазначили в ПЦУ.

    Нагадаємо, 27 лютого російські військові вбили капелана Православної Церкви України Максима Козачину.

    Козачина Максим Анатолійович, народився в 1979 році у місті Новомосковськ, Дніпропетровської області.

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    Теги: окупанти церква вбивство Донеччина смерть військові православна церква Facebook
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    Російські терористи вбили капелана ПЦУ у Волновасі