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    Думки вголос

    Чи треба росіянам переживати через русофобію?

    Російські протести завжди були занадто інертними, як на українського глядача - Чи треба росіянам переживати через русофобію?
    Російські протести завжди були занадто інертними, як на українського глядача
    з відкритих джерел

    Громадяни РФ ще можуть вплинути на власну долю

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    Некоторые мои добрые друзья спрашивают в эти дни: не подвергнутся ли русские в Европе (и мире) в связи с происходящим canceling culture, не будут ли, так сказать, бить сразу ногой в лицо Толстого и Достоевского.

    А некоторые даже с волнением уже приводят примеры – ведь культурные институции, университеты в эти дни делают заявления о том, что тоже приостанавливают сотрудничество с соответствующими институциями в России.

    В связи с чем некоторые восклицают: в чем же виноваты дети (студенты то есть), как же может европейская цивилизация вот так грубо лишать возможностей наших агнцев?

    Должен вам сказать, друзья, что все это – совершенно 25-й вопрос.

    И есть два вопроса, от которых зависит не только этот кэнселинг, а и вообще все.

    Первый вопрос: какого числа марта месяца мы увидим в Брюсселе на площадке Евросоюза публичную коллективную пресс-конференцию 10 членов первой сотни русского списка Forbes. Если они не выйдут на такую пресс-конференции, показывая, что есть «альтернативная Россия», то это будет означать только одно: никто не берет ответственность за будущее страны, а есть только трусливые гандоны, которые заняты в эти дни вопросом как через Дубаи сохранить 1/4 своих тающих активов.

    И если они не выйдут – то нет и никаких заступников всего этого русского комьюнити в Европе. Конечно, гуманизм и толерантность в Европе крепки – и бить ногами Достоевского будут только если он зашел в бар на окраине города, а на телеканалы будут приглашать и сочувственно цоцать языками много лет, – но русских после этого не будет.

    И второй вопрос: весь мир с нетерпением ждет не только этого и того, что генерал Герасимов объявит до конца марта, что кнопка находится в реалистически мыслящих руках, а уважаемый Владимир Владимирович временно дислоцирован в Завидово, под охраной, у него есть телевизор и литература, но он временно отключен от телефона.

    Вот два события, которых все ждут от русских, весь мир. И от них зависит – весь статус русских в глобальном мире на ближайшие 30 лет.

    А будет ли Нетребко петь в Венской опере или она будет петь только в Челябинске в ближайшие годы – это совершенно никому не нужный и неинтересный сейчас вопрос.

    Джерело: блог Олександра Морозова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти війна інформаційна війна #stoprussia
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    Чи треба росіянам переживати через русофобію?