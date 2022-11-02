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Скільки навчальних закладів готові до опалювального сезону: дані Міносвіти

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки навчальних закладів готові до опалювального сезону: дані Міносвіти
Приблизно 94% закладів освіти по всій Україні готові до опалювального сезону
фото з відкритих джерел

За інформацією очільника Міносвіти у Києві та 13 регіонах до опалювального сезону навчальні заклади освіти готові стовідсотково

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет запевнив, що близько 94% закладів освіти по всій Україні вже готові до опалювального сезону. Про це міністр сказав в ефірі національного телемарафону.

«Якщо, наприклад, наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону була на рівні 91%, то сьогодні це вже 94%. В розрізі категорій закладів освіти: коледжі готові на 81%, це в цілому по країні, заклади професійно-технічної освіти – на 92%, загальної середньої освіти, де найбільше учасників освітнього процесу, – 94%, дошкільна освіта – 95%», – розповів Шкарлет.

Міністр уточнив, що у Києві та 13 регіонах до опалювального сезону заклади освіти готові стовідсотково і ще в семи регіонах – на 90% та вище.

Стосовно організації навчального процесу в укриттях у зимовий період очільник МОН зазначив: якщо температурний режим в укритті не буде відповідати санітарним нормам, то за рішенням педради і директора заклад освіти може бути переведений на цей час на дистанційні заняття. Також, за словами міністра, якщо в закладах освіти не буде світла чи тепла, то примушувати дітей до очного навчання не будуть.

За даними МОН, які навів Шкарлет, згідно з висновками перевірок комісій, 72% шкіл готові до очного навчання.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні запроваджено систему електронних сервісів, які дозволяють навчатися навіть під час відключень електрики. 

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Теги: Сергій Шкарлет

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