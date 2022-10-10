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Міносвіти повідомило, як працюватимуть школи після ракетних обстрілів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міносвіти повідомило, як працюватимуть школи після ракетних обстрілів
фото з відкритих джерел

Шкарлет: «Прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня»  

Через масовані ракетні удари Росії по території України Міністерство освіти рекомендує до 14 жовтня 2022 року перевести усі заклади освіти на дистанційний формат навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14 жовтня 2022 року)», – зазначив він.

Шкарлет наголосив, що «життя і здоров'я кожного громадянина понад усе».

Нагадаємо, сьогодні зранку, 10 жовтня, Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії.  Як відомо,  у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Теги: ворог міністр навчання Україна Міністерство освіти і науки обстріл

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