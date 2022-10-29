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Без доступу до інтернету. МОН розробило спеціальні сервіси для навчання

Альона Боженко
glavcom.ua
Без доступу до інтернету. МОН розробило спеціальні сервіси для навчання
В Україні запроваджено систему електронних сервісів, що дозволяють навчатися без інтернету
фото із відкритих джерел

Міністерство освіти запустило додатки, з якими можна навчатися без доступу до інтернету

В Україні запроваджено систему електронних сервісів, що дозволяють навчатися навіть під час відключень електрики, повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону.

«Найголовніше – це бажання навчатися, і завжди можна надолужити пропущену тему. І саме цим намагаються оперувати наші освітяни. Окрім цього, ми запровадили електронних додатків, які дозволяють навіть в умовах відключення світла, в режимі відсутності інтернету працювати з електронними ресурсами. Наприклад, Електронна бібліотека, яка на порталі Інституту модернізації змісту освіти містить 1335 підручників всіх назв з 1 по 11 клас», – зазначив міністр.

Шкарлет зауважив, що інші компанії також надають доступ до своїх ресурсів. Школярам доступні електронні книги, навчальні курси та гейміфікований застосунок.

«Видавництво «Ранок» учням і педагогам надало відкритий доступ до електронних підручників для 1 і 5 класу з усіх предметів, компанія EdPro відкрила до 31 грудня безоплатний доступ до електронних підручників. На нашій платформі Всеукраїнська школа онлайн сьогодні розташовано 2 500 навчальних курсів і до кінця року буде завантажено ще 1 000.  Ми запровадили єдиний гейміфікований застосунок «Вивчаю – не чекаю», який дозволяє навіть в умовах відсутності Інтернету учням 1-4 класів опановувати освітній контент», – наголосив Шкарлет.

Він наголосив, що наразі Міністерство освіти і науки робить усе можливе, аби рівень знань українських учнів не знижувався і був на відповідному рівні.

Нагадаємо, 17 жовтня навчальні заклади Києві на тлі російської атаки перейшли на дистанційне – навчання

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