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В Україні з’являться публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії – Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні з’являться публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії – Федоров
В Україні вже роблять тестові точки Wi-Fi
Фото: Getty Images

Для створення точок буде використана частина з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі

В Україні можуть з’явитися публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

Для створення точок використають частину з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі. «Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми. Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. В тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі», – зазначив Федоров.

Наразі міністр не може назвати точну кількість таких точок доступу, але в Україні вже роблять тестові точки. Термінали Starlink вже відправили на локації. «Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі – масштабування», – сказав міністр, додавши, що перші публічні точки запрацюють вже в листопаді.

Нагадаємо, в Україні запроваджено систему електронних сервісів, що дозволяють навчатися навіть під час відключень електрики, повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. 

Теги: Forbes міністр Михайло Федоров Україна інтернет Tesla

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