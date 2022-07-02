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    Наука та освіта

    Стартувала вступна кампанії 2022 – Шкарлет

    Стартувала вступна кампанії 2022 – Шкарлет
    фото з відкритих джерел

    Вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі

    В Україні 1 липня розпочався основний етап вступної кампанії 2022. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.

    «Вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів. Вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня», – написав міністр.

    Перед початком реєстрації електронних кабінетів Шкарлет порадив майбутнім студентам уважно ознайомитися з інструкціями.

    «Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні», –пояснив він.

    Вступники, які мають право на пільги, до початку подання заяв мають звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами, додав Шкарлет.

    Нагадаємо, в українських школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації.

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    Теги: росія міністр навчання Сергій Шкарлет #stoprussia
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    Стартувала вступна кампанії 2022 – Шкарлет