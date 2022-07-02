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    Новини

    Поліція в Італії не пропустила гаубиці, які їхали в Україну: чому

    У Неаполі поліція&nbsp;не пропустила гаубиці через відсутність прав у водія - Поліція в Італії не пропустила гаубиці, які їхали в Україну: чому
    У Неаполі поліція не пропустила гаубиці через відсутність прав у водія
    фото із відкритих джерел

    Гаубиці прямували до Німеччини

    В італійському Неаполі поліція не пропустила і загорнула назад на військову базу Персано-ді-Салерно три тягача з САУ Panzerhaubitze 2000. Про це повідомляє Il Mattino.

    Гаубиці прямували до Німеччини для подальшої відправки в Україну.

    Причиною зупинки гаубиць в Неаполі стала відсутність у приватного підрядника-перевізника реєстраційного посвідчення на тягачі і напівпричепи.

    Крім того, у водія одного з тягачів не було прав на керування спецтехнікою.

    «Три бойові машини з колони у складі п'яти САУ були відправлені назад на базу, чекаючи повторного перевезення. Два інших тягача продовжили шлях до Болоньї, звідки через Німеччину прибудуть в Україну», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що влада Італії готова підключитися до поставок важких озброєнь в Україну, які проводять Німеччина та Нідерланди. Італійці можуть передати Києву зброю, схожу на німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000.

    Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

    До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

    Також стало відомо, що Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

    Читайте також: Гаубиці Panzerhaubitze 2000: нова зброя ЗСУ у війні проти Росії



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Поліція в Італії не пропустила гаубиці, які їхали в Україну: чому