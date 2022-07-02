Поліція в Італії не пропустила гаубиці, які їхали в Україну: чому

У Неаполі поліція не пропустила гаубиці через відсутність прав у водія

Гаубиці прямували до Німеччини

В італійському Неаполі поліція не пропустила і загорнула назад на військову базу Персано-ді-Салерно три тягача з САУ Panzerhaubitze 2000. Про це повідомляє Il Mattino.

Гаубиці прямували до Німеччини для подальшої відправки в Україну.

Причиною зупинки гаубиць в Неаполі стала відсутність у приватного підрядника-перевізника реєстраційного посвідчення на тягачі і напівпричепи.

Крім того, у водія одного з тягачів не було прав на керування спецтехнікою.

«Три бойові машини з колони у складі п'яти САУ були відправлені назад на базу, чекаючи повторного перевезення. Два інших тягача продовжили шлях до Болоньї, звідки через Німеччину прибудуть в Україну», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що влада Італії готова підключитися до поставок важких озброєнь в Україну, які проводять Німеччина та Нідерланди. Італійці можуть передати Києву зброю, схожу на німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

Також стало відомо, що Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.







