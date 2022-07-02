Мер Маріуполя повідомив, скільки містян перебувають у тюрмах «ДНР»

Окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати

Понад 10 тис. маріупольців перебувають у «тюрмах» так званої «ДНР». Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Відомо, про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

«Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метра по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування - від психологічної до фізичної», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати.

«Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця», – наголосив Вадим Бойченко.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі виявлено ще одну братську могилу.