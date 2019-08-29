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    Наука та освіта

    Топ-10 змін умов прийому до вишів у 2020 році

    • Розсилка
    Топ-10 змін умов прийому до вишів у 2020 році

    Мінімальний прохідний бал на бюджет буде 125

    Міністерство освіти й науки планує змінити Умови прийому до закладів вищої освіти у 2020 році.

    Відповідний проєкт наказу «Про затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році» опублікували на сайті МОН для громадського обговорення.

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    У разі ухвалення наказу:

    1. Вступники після 11-ти класів зможуть подати на бюджет 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей. Цьогоріч вони могли подати 7 заяв на 4 спеціальності. Кількість заяв на контракт не обмежуватиметься.
    2. Мінімальний прохідний бал на бюджет буде 125.
    3. На підготовку молодших бакалаврів виділять бюджетні місця.
    4. Для вступу прийматимуть сертифікати ЗНО 2017 (крім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.
    5. Заклад освіти має забезпечити умови для проходження вступних іспитів, творчих конкурсів чи співбесіди для людей з особливими освітніми потребами.
    6. Мінімальний прохідний бал для спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» та «Фармація, промислова фармація» — 150.
    7. Для медичних спеціальностей мінімальний прохідний бал з кожного предмета може бути менший за 150, якщо загальний бал буде вищим за 175.
    8. ЗНО з іноземної мови для вступу на магістратуру стане обов'язковим для понад 80 спеціальностей.
    9. Вступники на магістратуру зможуть подавати заяви через електронні кабінети.
    10. Для вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста треба обов'язково подати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Для навчання за спеціальністю «Економіка», «Управління та адміністрування» та «Публічне управління та адміністрування» додатково треба подати сертифікат ЗНО з математики.
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