Топ-10 змін умов прийому до вишів у 2020 році
Мінімальний прохідний бал на бюджет буде 125
Міністерство освіти й науки планує змінити Умови прийому до закладів вищої освіти у 2020 році.
Відповідний проєкт наказу «Про затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році» опублікували на сайті МОН для громадського обговорення.
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У разі ухвалення наказу:
- Вступники після 11-ти класів зможуть подати на бюджет 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей. Цьогоріч вони могли подати 7 заяв на 4 спеціальності. Кількість заяв на контракт не обмежуватиметься.
- Мінімальний прохідний бал на бюджет буде 125.
- На підготовку молодших бакалаврів виділять бюджетні місця.
- Для вступу прийматимуть сертифікати ЗНО 2017 (крім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.
- Заклад освіти має забезпечити умови для проходження вступних іспитів, творчих конкурсів чи співбесіди для людей з особливими освітніми потребами.
- Мінімальний прохідний бал для спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» та «Фармація, промислова фармація» — 150.
- Для медичних спеціальностей мінімальний прохідний бал з кожного предмета може бути менший за 150, якщо загальний бал буде вищим за 175.
- ЗНО з іноземної мови для вступу на магістратуру стане обов'язковим для понад 80 спеціальностей.
- Вступники на магістратуру зможуть подавати заяви через електронні кабінети.
- Для вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста треба обов'язково подати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Для навчання за спеціальністю «Економіка», «Управління та адміністрування» та «Публічне управління та адміністрування» додатково треба подати сертифікат ЗНО з математики.