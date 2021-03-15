Ще одна країна заблокувала додаток Clubhouse

У лютому Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse

Влада Оману заблокувала додаток Clubhouse, активісти вважають такий крок обмеженням свободи слова.

Про це повідомляє Reuters.

Орган регулювання телекомунікацій країни заявив, що додаток Clubhouse заборонили через "відсутність належного дозволу".

Деякі активісти сприйняли такий крок влади як подальше запровадження цензури в державі Перської затоки.

У лютому Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse.

Clubhouse – соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування. Програму було запущено в 2020 році розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co.

Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. За пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.