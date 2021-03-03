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    В Україні запрацює американський платіжний сервіс

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    Stripe &ndash; це сервіс, який дозволяє компаніям отримувати онлайн-платежі в декількох валютах - В Україні запрацює американський платіжний сервіс
    Stripe – це сервіс, який дозволяє компаніям отримувати онлайн-платежі в декількох валютах
    Фото: wpmanageninja.com

    Наразі Мінцифри веде переговори про запуск сервісу Stripe в Україні

    Міністерство цифрової інформації веде переговори про запуск в Україні нової платіжної системи Stripe. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Stripe в Україні точно буде. Наразі йдуть перемовини», - зазначив він.

    Федоров також додав, що Мінцифри працює над тим, щоб розпочати процес перемовин щодо появи платіжної системи PayPal в Україні, адже наразі компанія не планує працювати в нашій державі.

    «PayPal потрібно заходити в Україну. Я думаю, що це ми дотиснемо обов'язково», – наголосив він.

    Stripe – американська технологічна компанія, що розробляє рішення для прийому і обробки електронних платежів. Компанія заснована 29 вересня 2011 року вихідцями з Ірландії братами Джоном і Патріком Коллісонами. Штаб квартира компанії розташована в Сан-Франциско (Каліфорнія). За даними компанії штат Stripe налічує 714 осіб.

    Компанія надає технічну і банківську інфраструктури для систем онлайн платежів.

    Використовуючи Stripe веб-розробники можуть інтегрувати платіжний процесинг на свій сайт без необхідності реєструвати рахунок мерчанта.

    2016 року компанія була удостоєна 4-го місця в списку Forbes Cloud 100.

    Наразі Stripe вже працює в США, ЄС, Австралії, Канаді, Японії, Гонгконзі, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Норвегії, Сінгапурі, Швейцарії та Великій Британії.

    Раніше повідомлялося, що Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal.

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    Теги: США гроші бізнес технології фінанси Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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