В Україні запрацює американський платіжний сервіс

Stripe – це сервіс, який дозволяє компаніям отримувати онлайн-платежі в декількох валютах

Наразі Мінцифри веде переговори про запуск сервісу Stripe в Україні

Міністерство цифрової інформації веде переговори про запуск в Україні нової платіжної системи Stripe. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Stripe в Україні точно буде. Наразі йдуть перемовини», - зазначив він.



Федоров також додав, що Мінцифри працює над тим, щоб розпочати процес перемовин щодо появи платіжної системи PayPal в Україні, адже наразі компанія не планує працювати в нашій державі.

«PayPal потрібно заходити в Україну. Я думаю, що це ми дотиснемо обов'язково», – наголосив він.

Stripe – американська технологічна компанія, що розробляє рішення для прийому і обробки електронних платежів. Компанія заснована 29 вересня 2011 року вихідцями з Ірландії братами Джоном і Патріком Коллісонами. Штаб квартира компанії розташована в Сан-Франциско (Каліфорнія). За даними компанії штат Stripe налічує 714 осіб.

Компанія надає технічну і банківську інфраструктури для систем онлайн платежів.

Використовуючи Stripe веб-розробники можуть інтегрувати платіжний процесинг на свій сайт без необхідності реєструвати рахунок мерчанта.

2016 року компанія була удостоєна 4-го місця в списку Forbes Cloud 100.

Наразі Stripe вже працює в США, ЄС, Австралії, Канаді, Японії, Гонгконзі, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Норвегії, Сінгапурі, Швейцарії та Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal.