Хто планує скасувати новий український правопис: подробиці



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Першим у провадженні ОАСК був позов мами семикласниці до Кабінету міністрів щодо оскарження Українського правопису в новій редакції

Відразу дві справи щодо подальшої долі нового українського правопису об’єднані в одну. Судове засідання відбудеться 7 листопада.

31 жовтня відбулося підготовче засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі про визнання протиправної та недійсної постанови Кабміну № 437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», повідомляє Кадровик-01.

На підставі ст. 172 КАСУ для процесуальної економії часу і єдності судової практики щодо спірних питань суд ухвалив рішення про об'єднання в одне провадження справ № 640/9824/19 та № 640/17064/19. Оскільки в них обох відповідачем виступає Кабмін, а позовні вимоги за своєю суттю у справах - однорідні.

Відповідно до постанови суду, підготовче провадження закрите, розгляд справи по суті відбудеться 7 листопада.

Як відомо, 22 травня на засіданні уряду Кабмін затвердив нову редакцію «Українського правопису». Першим у провадженні ОАСК був позов мами семикласниці до Кабінету міністрів щодо оскарження Українського правопису в новій редакції. На її думку, уряд діяв поза межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, коли приймав зміни в правописі. Мати школярки переконана, що новий правопис ускладнить вивчення мови та її грамотне використання. У цій справі суд вже провів два підготовчих засідання.

Друге провадження, а саме у справі № 640/17064/19, відкрито в ОАСК за позовом Громадської організації «Правова держава» до Кабінету міністрів щодо визнання незаконним та скасування постанови уряду від 22 травня № 437, яким було затверджено український правопис в новій редакції. Третьою особою визначено Міністерство освіти і науки.

МОН додатково роз'яснило, що 3 червня 2019 року остаточний текст нової редакції Українського правопису був опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З моменту публікації рекомендовано застосовувати норми і правила нової редакції правопису у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Нагадаємо, 11 вересня до Кабміну подали ще один позов щодо скасування нової редакції українського правопису.

22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

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