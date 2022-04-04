В Україні нардепи пропонують карати тюрмою за пропаганду путінського режиму

Покарння за популяризацію рашизму – до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі

Народні депутати пропонують внести зміни до Кримінального кодексу стосовно запровадження покарання за пропаганду путінського режиму в Україні. Авторами законопроєкту, зареєстрованого у Раді 4 квітня, є обранці зі «Слуги народу» Сергій Кузьміних, Сергій Швець і Георгій Мазурашу, передає «Главком».

Зокрема, статтю 436-1 Кримінального кодексу, яка прописує покарання за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), нардепи хочуть викласти у новій редакції: «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, символіки підтримки військової агресії РФ проти України та пропаганда комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) та рашистського (путінського) тоталітарних режимів».

Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, обранці хочуть запровадити покарання для осіб, котрі використовують цивільне населення або гуманітарні колони з біженцями у вигляді живого щита. Відповідні зміни мають вноситися до ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни»). Покарання за цей злочин – позбавлення волі від восьми до дванадцяти років. У разі скоєння тих самих діянь, поєднаних з умисним вбивством, світить позбавленням волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

«З метою недопущення пропаганди та подальшого поширення символіки військової агресії путінського злочинного режиму проти України, підготовлено проект законодавчого акта, яким пропонується встановити кримінальну відповідальність за пропаганду символіки військової агресії рашистів проти України та порушення законів та звичаїв війни», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що в Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.