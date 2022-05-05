Росіяни «воюють» у Маріуполі з українськими вказівниками (фото)

У Маріуполі почали знищувати дороговкази українською мовою

Російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні. Про це заявили в Маріупольській міськраді.

«Зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом у Маріуполі середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв’язку», – повідомила влада Маріуполя.

Вказівники міняють і за межами Маріуполя, на окупованій території. Зокрема, біля селища Нікольське вивісили табличку з його старою назвою Володарське.

Водночас українські журналісти, культурні діячі, блогери наголошують – дії окупантів свідчать про важливість української мови та топонімів.

«Перше що роблять московити сьогодні на окупованих територіях, – це знищують мову, змінюють вивіски, палять українські книги, русифікують освітній процес. Кремлівська вбивча машина завжди розуміла – перш за все потрібно стерти ідентичність, насадити чужий «язик», підсадити на голку своєї псевдокультури, зробити людей носіями абсолютно іншого ментального генотипу. Це робилось під час совєцької окупації, Голодоморів, репресій. Це робиться зараз», – написав Андрій Смолій.

Нагадаємо, міська влада Маріуполя опублікувала кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне Костянтинівського району Донецької області.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео можна побачити саме школу в Безім’яному. Майже місяць їх утримують в таборі, не дозволяючи покинути територію без конвою російських військових.