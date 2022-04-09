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    Думки вголос

    У підручниках з історії України має з'явитися термін «рашизм»

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Наші діти, онуки та правнуки мають вивчати, як росіяни-рашисти напали на Україну - У підручниках з історії України має з'явитися термін «рашизм»
    Наші діти, онуки та правнуки мають вивчати, як росіяни-рашисти напали на Україну

    Ми повинні завжди пам'ятати, що рашизм – це національна політика РФ за Путіна

    Мовою оригіналу

    Я считаю, что в учебниках истории Украины должен появиться термин «рашизм». И чтобы наши дети, внуки и правнуки изучали, как россияне-рашисты напали на Украину, как устроили резню в Буче и Макарове, как убивали их сверстников по всей стране, как бомбили мирное население в Мариуполе, Чернигове и Харькове, как мародерили и насиловали.

    И не забыть написать, что дороги возле этих городов были хорошие, а ПВО и ПРО не было.

    А потом, когда всякие «хорошие русские» будут приезжать в Украину, хочу чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили, что это в Украину приехали те, кто поддерживал или молчал, когда рашисты убивали Украину или это их потомки. Чтобы не забыли и через 100 лет.

    И чтобы не забыли участие Беларуси в этой войне. Ведь оттуда заходили рашисты и оттуда летели ракеты и самолеты убивать украинцев.

    Рашизм – должен стать обязательным термином и темой в учебниках. А мы должны помнить, что рашизм – это национальная политика РФ при Путине. Всегда помнить.

    Вот, для этого и надо чтоб рашизм изучали в Украине со школьной скамьи.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Білорусь росія окупанти історія війна Україна окупація #stoprussia
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    У підручниках з історії України має з'явитися термін «рашизм»