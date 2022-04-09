У підручниках з історії України має з'явитися термін «рашизм»

Ми повинні завжди пам'ятати, що рашизм – це національна політика РФ за Путіна

Мовою оригіналу

Я считаю, что в учебниках истории Украины должен появиться термин «рашизм». И чтобы наши дети, внуки и правнуки изучали, как россияне-рашисты напали на Украину, как устроили резню в Буче и Макарове, как убивали их сверстников по всей стране, как бомбили мирное население в Мариуполе, Чернигове и Харькове, как мародерили и насиловали.

И не забыть написать, что дороги возле этих городов были хорошие, а ПВО и ПРО не было.

А потом, когда всякие «хорошие русские» будут приезжать в Украину, хочу чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили, что это в Украину приехали те, кто поддерживал или молчал, когда рашисты убивали Украину или это их потомки. Чтобы не забыли и через 100 лет.

И чтобы не забыли участие Беларуси в этой войне. Ведь оттуда заходили рашисты и оттуда летели ракеты и самолеты убивать украинцев.

Рашизм – должен стать обязательным термином и темой в учебниках. А мы должны помнить, что рашизм – это национальная политика РФ при Путине. Всегда помнить.

Вот, для этого и надо чтоб рашизм изучали в Украине со школьной скамьи.

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.