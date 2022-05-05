На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту

Військові закликають не відвідувати пляжі та інші заборонені території

У північно-західній частині Чорного моря зберігається загроза висадки ворожого десанту, росіяни проводять розвідки безпілотниками, в тому числі ударними. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу. ЗСУ попереджають, що звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів.

«Про результати цієї роботи ми оперативно інформуємо суспільство, а поки вона триває, просимо зберігати спокій і витримку», – наголошується в повідомленні.

Військові закликають:

Не відвідувати пляжі та інші заборонені території,

Не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів,

Не наражати себе на небезпеку

Не заважати їхнім діям.

При цьому ЗСУ дякують громадянам за пильність і наголошують, що інформування відповідних органів про підозрілу активність в прибережній зоні допомагає тримати обстановку стабільною та контрольованою. А нерозголошення інформації про діяльність сил оборони – є нашою спільною протидією ворогу.

2 травня українські військові підбили кілька одиниць ворожої броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу «Форпост», який намагався з моря зайти на Одесу. Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений.