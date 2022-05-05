На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту
Військові закликають не відвідувати пляжі та інші заборонені території
«Ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу. ЗСУ попереджають, що звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів.
«Про результати цієї роботи ми оперативно інформуємо суспільство, а поки вона триває, просимо зберігати спокій і витримку», – наголошується в повідомленні.
Військові закликають:
- Не відвідувати пляжі та інші заборонені території,
- Не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів,
- Не наражати себе на небезпеку
- Не заважати їхнім діям.
При цьому ЗСУ дякують громадянам за пильність і наголошують, що інформування відповідних органів про підозрілу активність в прибережній зоні допомагає тримати обстановку стабільною та контрольованою. А нерозголошення інформації про діяльність сил оборони – є нашою спільною протидією ворогу.
2 травня українські військові підбили кілька одиниць ворожої броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу «Форпост», який намагався з моря зайти на Одесу. Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений.