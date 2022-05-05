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    Події в Україні

    На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту

    Військові закликають не відвідувати пляжі та інші заборонені території

    У північно-західній частині Чорного моря зберігається загроза висадки ворожого десанту, росіяни проводять розвідки безпілотниками, в тому числі ударними. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «Ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу. ЗСУ попереджають, що звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів.

    «Про результати цієї роботи ми оперативно інформуємо суспільство, а поки вона триває, просимо зберігати спокій і витримку», – наголошується в повідомленні.

    Військові закликають:

    • Не відвідувати пляжі та інші заборонені території,
    • Не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів,
    • Не наражати себе на небезпеку
    • Не заважати їхнім діям.

    При цьому ЗСУ дякують громадянам за пильність і наголошують, що інформування відповідних органів про підозрілу активність в прибережній зоні допомагає тримати обстановку стабільною та контрольованою. А нерозголошення інформації про діяльність сил оборони – є нашою спільною протидією ворогу.

    2 травня українські військові підбили кілька одиниць ворожої броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу «Форпост», який намагався з моря зайти на Одесу. Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту