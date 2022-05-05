Кордону між Польщею та Україною фактично не буде – Дуда

Дуда розповів про нове відкриття в історії польського та українського народів

Кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда перед своїм народом.

«Вірю, що так само, як ми змогли прийняти наших сусідів, ми зможемо захистити їх, щоб, коли війна закінчиться, вони могли повернутися до своїх домівок. І ми допоможемо їм у справі відбудови України, вільної, суверенної та незалежної; яка, сподіваюся, буде десятиліттями, а може дай Боже, можливо, на століття братньою державою для Республіки Польща, між якою та нами – Польщею – як, сподіваюся, пророчо сказав Зеленський, між нашими країнами – Польщею та Україною не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Що ми будемо жити разом на цій землі, відбудовуючи себе і будуючи наше спільне щастя, нашу спільну силу, яка дозволить нам протистояти кожній небезпеці, і на яку всі боятимуться нападати в майбутньому і бояться їй загрожувати», – сказав Дуда.

Він також розповів про війну в Україні, гостинність поляків та нове відкриття в історії польського та українського народів.

«Я стою тут з розчуленням і хочу подякувати вам, мої любі, найдорожчі поляки, за те, що є живою прихильністю обох народів. За те, що ви зробили нещодавно. Відкриваючи свої домівки, сім’ї та серця для наших сусідів з України, а точніше до того, що для них найдорожче, їхніх дітей, дружин, матерів, сестер, дідусів і бабусь, ви прийняли наших сусідів з України, біженців», – сказав президент Польщі.

На його думку, «у певному сенсі можна сказати, що в усій масштабності цієї історії, такої складної в останні століття, де на спільному столі між поляками та українцями так часто лежали гвинтівка, сокира, зброя, поклали хліб і руку поклали на руку».

«Дякую за це», – підкреслив Анджей Дуда.

В середині квітня голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох, супроводжував президента Польщі Анджея Дуду під час візиту до України разом з трьома іншими президентами східного флангу НАТО та ЄС. Перебуваючи в Україні він заявив, що метою візиту є підтримка президента Володимира Зеленського і усього українського народу у вирішальний длля України момент.

До слова, у неділю, 1 травня у Польщі розпочалися масштабні військові навчання Defender Europe-2022 та Swift response-2022 які триватимуть 25 днів. Як повідомляє Міністерство оборони країни, крім Польщі навчання пройдуть на території ще 8 інших європейських держав, в них візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн.