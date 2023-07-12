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Університетам на коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Університетам на коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
Рекомендація не стосується закладів освіти
фото ілюстративне

ВНЗ мають облаштувати укриття, щоб повернутися на очне навчання

Міністерство освіти та науки України рекомендує університетам та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання. Відповідний документ опублікований на сайті Освіта.ua.

А все тому, що дистанційне навчання призвело до «безперечного зниження якості освіти».

Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у ВНЗ, щоб повернутися на очне навчання.

Однак, у документі наголошується, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які знаходяться в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.

Університетам на коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання фото 1

До слова, раніше повідомлялося, що уряд збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей.

Теги: навчання Міністерство освіти і науки університет

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