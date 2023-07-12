Університетам на коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання

ВНЗ мають облаштувати укриття, щоб повернутися на очне навчання

Міністерство освіти та науки України рекомендує університетам та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання. Відповідний документ опублікований на сайті Освіта.ua.

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А все тому, що дистанційне навчання призвело до «безперечного зниження якості освіти».

Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у ВНЗ, щоб повернутися на очне навчання.

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Однак, у документі наголошується, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які знаходяться в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.

До слова, раніше повідомлялося, що уряд збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей.