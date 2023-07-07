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Харківщина ухвалила рішення про відновлення офлайн навчання, проте є умови

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Харківщина ухвалила рішення про відновлення офлайн навчання, проте є умови
Рішення стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти
фото з відкритих джерел

Навчання офлайн буде можливим тільки за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття

Рада оборони на Харківщині ухвалила рішення відновити офлайн-навчання у навчальних закладах, де є облаштоване укриття. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що офлайн-навчання буде можливим тільки за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, яке відповідає вимогам законодавства, а також готовності системи оповіщення.

За умови реалізації таких заходів – засновники закладів освіти та їхні керівники мають визначити формат навчання у закладах.

Це рішення стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.

При цьому наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам Державних будівельних норм, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги – є обовʼязковими вимогами.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий пояснив, чому важливо відновити офлайн навчання. Якщо українські учні не вийдуть на очні заняття, то якість української освіти значно впаде

Теги: укриття навчання Харківщина

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