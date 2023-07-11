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Зарплата вчителів може зрости до 40 тис. грн, але є нюанс

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зарплата вчителів може зрости до 40 тис. грн, але є нюанс
Усі зміни щодо зарплати вчителям можливі лише після завершення війни
фото з відкритих джерел

Кількість відпрацьованих років відходить на інший план

Зарплата українських вчителів може зрости до 40 тис. грн. Оплата праці залежатиме від кваліфікації педагога та досягнень за час роботи. Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на Національній (не)конференції EdCamp Воля 2023, пише Osvitoria.

Натомість кількість відпрацьованих років відходить на інший план.

За даними Міністерства освіти, середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5 700 грн та різних надбавок - приблизно 1 900 грн. Тобто середня зарплата вчителя в Україні дорівнює 7 600 грн.

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що наразі тривають обговорення стосовно розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважають 40 тис. грн.

«Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, «поріг» входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді», – пояснив нардеп.

Однак нюанс нововведень полягає в тому, що вони можливі лише після завершення війни.

Які зміни чекають школи

До 1 вересня 2024 року органи самоврядування повинні затвердити плани формування мережі шкіл з урахуванням вимог законодавства до ліцеїв.

Засновники ліцеїв своєю чергою до 1 вересня 2027 року повинні забезпечити навчальні заклади матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до інтернету, на конкурсних засадах відібрати вчителів і керівників ліцеїв.

Проте реорганізувати школу в сільській місцевості, ліквідувати, змінити тип нині можна лише після громадського обговорення проєкту рішення засновника, який оприлюднено за рік до прийняття відповідного рішення.

Це ускладнює процес змін, тому наразі профільний комітет ВР обговорює пропозицію зменшення цього терміну.

Тим часом,  на ринку вакансій України зростає попит на кандидатів без досвіду в ІТ сфері. Кількість вакансій для таких фахівців за півроку зросла майже вдвічі.

Нагадаємо, соратниця Зеленського вважає проблемою велику різницю в зарплатах у війську і тилу.

Теги: міністр зарплата самоврядування вчитель Оксен Лісовий

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