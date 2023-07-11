Кабмін збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей

Так само буде збільшено й бюджетні місця для набору соціальних працівників

Для Міністерства охорони здоров’я кількість бюджетних місць збільшилась на понад тисячу

Кількість бюджетних місць для підготовки медиків і соціальних працівників зросте вже цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Сьогодні наша держава потребує більше реабілітологів, більше психологів, більше соціальних працівників», – повідомив Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів врахував це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році.

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«Для Міністерства охорони здоров’я збільшуємо кількість бюджетних місць на понад тисячу», – розповів прем'єр.

Він також повідомив, що так само буде збільшено й бюджетні місця для набору соціальних працівників.

«Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких Україна потребує зараз і потребуватиме у майбутньому», – додав Шмигаль.

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