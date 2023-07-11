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Кабмін збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кабмін збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей
Так само буде збільшено й бюджетні місця для набору соціальних працівників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для Міністерства охорони здоров’я кількість бюджетних місць збільшилась на понад тисячу

Кількість бюджетних місць для підготовки медиків і соціальних працівників зросте вже цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні наша держава потребує більше реабілітологів, більше психологів, більше соціальних працівників», – повідомив Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів врахував це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році.

«Для Міністерства охорони здоров’я збільшуємо кількість бюджетних місць на понад тисячу», – розповів прем'єр.

Він також повідомив, що так само буде збільшено й бюджетні місця для набору соціальних працівників.

«Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких Україна потребує зараз і потребуватиме у майбутньому», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що зарплата українських вчителів може зрости до 40 тис. грн. Оплата праці залежатиме від кваліфікації педагога та досягнень за час роботи. Натомість кількість відпрацьованих років відходить на інший план. Однак нюанс нововведень полягає в тому, що вони можливі лише після завершення війни.

Тим часом,  на ринку вакансій України зростає попит на кандидатів без досвіду в ІТ сфері. Кількість вакансій для таких фахівців за півроку зросла майже вдвічі.

Теги: освіта університет

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