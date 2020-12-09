Уряд змінив умови прийому до вишів у 2021 році

Вступна кампанія пройде у звичні терміни - в липні 2021 року

У 2021 році встановлять обмеження щодо кількості заяв на небюджетні місця за контрактом

Кабмін розповів про основні моменти вступної кампанії 2021 року. Серед них - розширення можливостей використання електронного кабінету вступника.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Вступна кампанія пройде у звичні терміни - в липні 2021 року. Початок реєстрації електронних кабінетів і завантаження туди документів - з 1 липня, а прийом заяв і документів - 14 липня. 23 липня закінчиться прийом заяв від вступників тільки за сертифікатами ЗНО, а 16 липня - від вступників тільки за результатами співбесід, вступних екзаменів та творчих конкурсів.

Згідно з новими умовами, в електронному кабінеті вступника подати електронну заяву зможуть абітурієнти, які планують продовжити навчання після отримання ступеня молодшого спеціаліста за наявності сертифіката ЗНО. Також передбачена можливість виконання вимог до зарахування через електронний кабінет з використанням електронного підпису абітурієнта.

У 2021 році встановлять обмеження кількості заяв для подачі на небюджетні місця за контрактом - не більше 30 заяв всього. Також, заяви вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично включені всі інші конкурсні пропозиції, крім випадків, коли вступник сам відмовиться від цього з різних причин.

При вступі до магістратури будуть введені вагові коефіцієнти, в рамках яких буде збільшена вага балу за випробування за фахом.

Між іншим, наступного року діти з окупованих територій зможуть безкоштовно навчатися на підготовчих курсах для вступу у виші.

Також через рік ЗНО з деяких предметів може стати платним. Система платного проходження ЗНО зможе запрацювати не раніше 2022 року.

Пробне ЗНО-2021 в Україні відбудеться 10 квітня, а реєстрація триватиме від 5 до 19 січня 2021 року. Пробне ЗНО відбудеться за такими предметами: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, іспанська, французька).