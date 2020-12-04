Вибори ректора в Університеті Шевченка не відбулись? Кандидати прокоментували колізію

Жоден із кандидатів на посаду ректора не набрав понад 50% голосів

Сьогодні відбувся другий тур виборів ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Студпарламент університету повідомив, що виборчий процес почнеться з самого початку, оскільки перемогу може отримати той кандидат, який набирає принаймні 50% від загальної кількості виборців, незалежно від явки де-факто.

Кандидати на посаду ректора в коментарі «Главкому» заявили про законодавчу колізію.

Нагадаємо, у другому турі взяли участь кандидат філософських наук, проректор з науково–педагогічної роботи вишу Володимир Бугров (в першому турі він набрав 43% голосів), і доктор геологічних наук, директор Інституту геології вишу Сергій Вижва – 7% голосів.

Явка у другому турі склала трохи більше 60% (в першому турі вона була 71%). Володимир Бугров отримав підтримку близько 1900 виборців, Сергій Вижва – близько 350 виборців.

«Але виникла законодавча колізія – в статуті Університету сказано, що переможцем є той, хто отримав 50% плюс один голос. Однак там не уточнено – це від загального числа виборців, або від тих, хто брав участь у виборах. А загальна кількість виборців – 3864 людини», – розповів в розмові з «Главкомом» Володимир Бугров, який в першому випадку отримує 48%, а в другому – 82%.

Сергій Вижва, зізнавшись «Главкому», що його прихильники спрацювали «дуже слабо», сказав, що, швидше за все, «будуть повторні вибори».

При цьому його опонент Бугров можливість проведення третього туру заперечує, вважаючи, що законодавча колізія вирішиться в понеділок-вівторок.

Нагадаємо, з 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» Леонід Губерський не мав права брати участь у чергових виборах ректора.

Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач Тернопільської області. У 1984 році із золотою медаллю закінчив Бучацьку середню школу №1. У 1991 році з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, після чого вступив до аспірантури (кафедра філософії, спеціальність «Онтологія, гносеологія, феноменологія»). У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мова і символ в контексті проблеми розуміння».

У 1998-2009 роках – заступник декана філософського факультету Університету з наукової роботи.

З січня 2009 року – проректор з науково-педагогічної роботи Університету. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.