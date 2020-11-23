Діти з окупованих територій зможуть безкоштовно навчатися на підготовчих курсах для вступу у виші

У 2020 році до українських ВНЗ вступили 2 026 абітурієнтів з окупованих територій

Разлм з тим, у проєкті бюджету на 2021 рік поки не передбачено курсів для дітей з ОРДЛО

Безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій працюватимуть в Україні з 2021 року, повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

«Підготовчі курси працюватимуть. Це норма закону, й вона має виконуватися. Ми наразі над цим працюємо», – сказав Вітренко на онлайн-форумі «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса».

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що наразі в проєкті державного бюджету на 2021 рік не передбачено впровадження таких курсів.

«Ми для того й існуємо в парламенті, щоб виправляти деякі помилки. Тому ми внесли окрему правку щодо забезпечення фінансування підготовчих курсів. До другого читання ми боротимемося за додаткові 100 млн грн на окрему бюджетну програму, яка дасть змогу організувати такі підготовчі курси, більше того, – виплачувати стипендії та давати місця в гуртожитках для дітей, які приїдуть сюди після 10-го класу й розпочнуть підготовчу роботу для вступу до вишів України», – сказав Бабак.

За даними Міносвіти, цьогоріч до українських закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступили понад дві тисячі осіб.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про спрощення процедури вступу до вишів для абітурієнтів із окупованого Донбасу. 10 липня президент Зеленський підписав законопроєкт.

Йдеться про зміни до закону України «Про вищу освіту», які ініціював президент Володимир Зеленський. 24 червня він передав відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Відповідно до нього, діти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей змогли б вступати до всіх вишів України без необхідності складати ЗНО. Крім того, держава буде оплачувати їхнє навчання.

Наразі вступники з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть претендувати на безкоштовне навчання лише в обмеженому переліку українських закладів вищої освіти.

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