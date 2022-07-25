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    Наука та освіта

    В Україні з'явиться додаток для дітей про збереження здоров’я і життя

    МВС розробить&nbsp;&laquo;Абетку з безпеки для школярів середньої школи&raquo; - В Україні з'явиться додаток для дітей про збереження здоров’я і життя
    МВС розробить «Абетку з безпеки для школярів середньої школи»
    фото із відкритих джерел

    Буде розроблено концепцію-макет «Абетки з безпеки для школярів середньої школи»

    В Україні до початку навчального року розроблять застосунок для дітей, з відповідями на базові питання щодо збереження здоров’я та життя. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    «Війна в Україні не має стати на заваді освітньому процесу, тому Міністерство внутрішніх справ України робить його безпечним. Мова йде про проєкт МВС «Безпечне освітнє середовище». Фахівці проінспектують всі навчальні заклади України на наявність захисних споруд та укриттів», – йдеться в повідомленні.

    Разом з тим до початку навчального року буде розроблено концепцію-макет «Абетки з безпеки для школярів середньої школи», а також застосунок для дітей.

    Також у навчальних закладах 1 вересня в очному форматі поліцейські та рятувальники проведуть єдиний урок з безпеки школяра.

    Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки оприлюднило указ про новий навчальний рік. Відповідно до документа, новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. Проходитиме він з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану.

    На селекторній нараді 20 липня Шмигаль заявив, що навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо, а захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням.

    Зазначимо, що наразі лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Україні з'явиться додаток для дітей про збереження здоров’я і життя