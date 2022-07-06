Міносвіти роз'яснило, як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Школа має бути оснащена безпечними укриттями для усіх учнів

Новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. Проходитиме він з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану. Про це йдеться в указі про новий навчальний рік, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

Перш за все, якщо навчання відновлюватимуть в офлайн форматі, школа має бути оснащена безпечними укриттями для усіх учнів. Якщо ж сховища замалі, тоді навчальний заклад має розробити змішану форму навчання. Наприклад, лекції або теоретичні заняття проводити онлайн, а практичні – безпосередньо в школі.

У міністерстві радять проводити заняття для учнів початкових класів переважно офлайн. Але форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації. Для дітей, які мають вади слуху чи зору, мають додатково перевірити доступність системи сповіщення.

У класах та коридорах шкіл, які навчатимуть дітей офлайн, мають позначити шляхи евакуації. Безпосередньо в укритті повинні бути запаси води та медикаментів, а також під'єднаний Wi-Fi для проведення занять.

Додатково персонал шкіл має пройти навчання з надання домедичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що з навчальної програми українських шкіл вилучать твори російських та радянських авторів. Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова.