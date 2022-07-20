Навчання в очному режимі: Шмигаль назвав умови

Рекомендації щодо підготовки закладів освіти до навчального року уже розроблені

Навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо, а захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням. Про це йшлося під час селекторної наради з очільниками регіонів під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Безпека дітей – найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр заслухав інформацію міністра освіти та науки та очільника ДСНС щодо стану готовності закладів освіти та укриттів до навчального року. Міністр внутрішніх справ також акцентував увагу на питаннях безпеки в школах. Серед нововведень, які плануються з нового навчального року, це наявність у школах тривожної кнопки для звернення до органів Національної поліції.

Шмигаль підкреслив, що новий навчальний рік має стартувати в очному режимі. Там, де це неможливо, зокрема, у прифронтових областях і прикордонних громадах, застосовуватиметься онлайн-навчання. Очільник уряду також дав завдання МВС опрацювати можливість використання комунального транспорту за певних умов для надання послуг із підвезення дітей з та до освітніх закладів.

У контексті підготовки закладів освіти до навчального року учасники наради обговорили питання тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти. За інформацією МОН, на сьогодні 56 тисяч осіб проживають в освітніх закладах.

Обласні військові адміністрації зі свого боку мають розробити плани розміщення ВПО в інших приміщеннях.

У нараді також взяли участь віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук та інші.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки оприлюднило указ про новий навчальний рік. Відповідно до документа, новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. Проходитиме він з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану.

Раніше Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у закладах освіти, де таких не укриттів немає. Влада хоче привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках.

Також повідомлялося, що у черкаському садочку освітяни самотужки намагалися винести з підвального приміщення тонну землі, а в Ніжині, що на Чернігівщині, поглибили підвал із 70 см до двох метрів.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, які є вимоги до облаштування укриття у підвальних приміщень шкіл.



