Президент відповів на петицію про заборону очного навчання

Президента просили заборонити очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій

Обласні та Київська міська військова адміністрації разом із керівниками навчальних закладів організовують початок навчального року залежно від ситуації з безпекою в регіоні

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання у закладах освіти під час воєнного стану і попросив прем'єр-міністра опрацювати це питання. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський нагадав, що має право діяти лише на підставі Конституції та законів України, згідно з якими, освітню політику реалізовують уряд, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Також заклади освіти можуть самі ухвалювати рішення щодо академічних, організаційних та інших питань.

Президент також повідомив, що, згідно з постановою Кабміну від 24 червня, обласні та Київська міська військова адміністрації разом із керівниками навчальних закладів організовують початок навчального року залежно від ситуації з безпекою в регіоні.

Президент звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і попросив розглянути пропозиції, викладені у петиції, та повідомити про результати розгляду автору звернення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував школам розпочати навчальний рік 1 вересня, а університетам — 15 серпня, за винятком перших курсів.

Перш за все, якщо навчання відновлюватимуть в офлайн форматі, школа має бути оснащена безпечними укриттями для усіх учнів. Якщо ж сховища замалі, тоді навчальний заклад має розробити змішану форму навчання. Наприклад, лекції або теоретичні заняття проводити онлайн, а практичні – безпосередньо в школі.

У міністерстві радять проводити заняття для учнів початкових класів переважно офлайн. Але форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації. Для дітей, які мають вади слуху чи зору, мають додатково перевірити доступність системи сповіщення.

У класах та коридорах шкіл, які навчатимуть дітей офлайн, мають позначити шляхи евакуації. Безпосередньо в укритті повинні бути запаси води та медикаментів, а також під'єднаний Wi-Fi для проведення занять.

Додатково персонал шкіл має пройти навчання з надання домедичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що з навчальної програми українських шкіл вилучать твори російських та радянських авторів. Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова.