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    Вчені дослідили, як звуки впливають на смак їжі

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    Звуки можуть посилити різні компоненти аромату - Вчені дослідили, як звуки впливають на смак їжі
    Звуки можуть посилити різні компоненти аромату
    Фото з відкритих джерел

    Коливання змінюють відчуття текстури

    Професорка Аргентинського національного університету Трес де Фебреро Алехандро Меша у співпраці з провідними вченими встановила, що звук має безпосередній вплив на органолептичні властивості їжі. Так, кислий смак асоціюється зі швидкою, дисонансною, високою музикою, а гіркий пов’язаний з басовими тонами. Про це повідомляє Food Ingredients First.

    «Ми співаємо та смакуємо тими ж органами. Смак, як і музика, також має кілька основних категорій», – пояснила Меш.

    Вчена описує звуки, що «змінюють» смак і запах, як різновид «звукової приправи». У деяких випадках було встановлено, що коливання змінюють відчуття текстури. Це може бути корисним для споживачів, які мають проблеми з ковтанням або жуванням.

    «Вони можуть посилити різні компоненти аромату, минаючи органи чуття смаку або запаху і прямуючи безпосередньо до мозку», – зазначила вчена.

    Дослідниця також додала, що музика може вплинути на виробництво їжі, зокрема бродіння. Розкриття взаємодії між звуком і їжею потребує додаткових досліджень. У найближчих планах Алехандро – дослідити вплив звуків на бактерії, що беруть участь у бродінні сиру та йогурту.

    Нагадаємо, американські вчені з'ясували, що нещеплені від коронавірусу люди при зараженні вмирають в 11 разів частіше ніж ті, хто пройшов вакцинацію.

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    Теги: музика їжа коронавірус
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    Вчені дослідили, як звуки впливають на смак їжі