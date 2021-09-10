Коронавірус в Ізраїлі: майже 40% нових хворих – діти до 11 років

За минулу добу коронавірус був підтверджений у 4153 громадян Ізраїлю у віці до 18 років

Covid-19 зараз атакує дітей, а на вікову групу старше 60 років припадає лише близько 3% випадків захворювання

Більшу частину (55%) нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі виявляють у дітей шкільного та дошкільного віку. Про це пише ізраїльське видання vesty.co.il з посиланням на дані МОЗ, відзначаючи, що за минулу добу коронавірус був підтверджений у 4153 громадян Ізраїлю у віці до 18 років.

«Зараз на карантині знаходяться понад 114 тис. дітей, з яких понад 40 тис. – в активній формі зараження. Частка позитивних аналізів у віковій категорії до 18 років становить 6,3%. Також хворіють 3814 співробітників шкіл і дитсадків», – інформує видання.

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю уточнюють, що 38% зареєстрованих за минулу добу випадків зараження припали на дітей до 11-річного віку (тобто на тих, кому не роблять щеплень), а ще 15% – у віці 12-18 років.

Третина нових хворих (31%) – люди у віці 20-39 років. На вікову групу старше 60 років припадає лише близько 3% випадків захворювання. Саме в цій групі найвища частка тих, хто отримав три дози вакцини.

Раніше МОЗ Ізраїля визнав: вакциновані двома та трьома дозами теж помирають

Як відомо, коронавірус знову атакує «вакцинований» Ізраїль. Відомий лікар пояснив, що відбувається.

До слова, ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину».

Також лікар Борис Бриль вважає, що для прискорення темпів вакцинації Україні варто запровадити кримінальну відповідальність за поширення у публічному просторі антивакцинальних фейків.

Зі свого боку МОЗ України повідомив, що розробляє нові правила карантину з привілеями для вакцинованих.

Тим часом американські вчені розробили одразу дві вакцини, які не потребують низьких температур при зберіганні та транспортуванні.