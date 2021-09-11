  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стало відомо про ризик смертності від Covid-19 при відсутності щеплення - Вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені
    Стало відомо про ризик смертності від Covid-19 при відсутності щеплення
    Фото з відкритих джерел

    Американські вчені довели, що нещеплені від коронавірусу люди вмирають у 11 разів частіше

    Американські вчені з'ясували, що нещеплені від коронавірусу люди при зараженні вмирають в 11 разів частіше ніж ті, хто пройшов вакцинацію, повідомляє The Hill.

    Згідно з інформацією Центрів із контролю і профілактика захворювань США (CDC), фахівці розрахували ризик смертності Covid-19 при відсутності щеплення. Вчені провели дослідження серед більш ніж 600 тисяч людей у 13 юрисдикціях, яке показало, що нещеплених від коронавірусу громадян більш ніж у десять разів частіше госпіталізували.

    Також стало відомо, що люди, які не пройшли вакцинацію, в 4,5 рази частіше заражаються Covid-19, ніж повністю щеплені. Директор CDC Рошель Валенська підкреслила, що агентство продовжить забезпечувати високі показники вакцинації по США.

    «CDC продовжить робити все, що в наших силах, щоб збільшити показники вакцинації по всій країні, працюючи з місцевими громадами і довіреними посланниками, а також надаючи консультації з питань впевненості в вакцинах, щоб люди мали інформацію, необхідну для прийняття усвідомленого рішення», – підкреслила вона.

    Читайте також:
    Теги: США щеплення чоловік коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені