Вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені

Американські вчені довели, що нещеплені від коронавірусу люди вмирають у 11 разів частіше

Американські вчені з'ясували, що нещеплені від коронавірусу люди при зараженні вмирають в 11 разів частіше ніж ті, хто пройшов вакцинацію, повідомляє The Hill.

Згідно з інформацією Центрів із контролю і профілактика захворювань США (CDC), фахівці розрахували ризик смертності Covid-19 при відсутності щеплення. Вчені провели дослідження серед більш ніж 600 тисяч людей у 13 юрисдикціях, яке показало, що нещеплених від коронавірусу громадян більш ніж у десять разів частіше госпіталізували.

Також стало відомо, що люди, які не пройшли вакцинацію, в 4,5 рази частіше заражаються Covid-19, ніж повністю щеплені. Директор CDC Рошель Валенська підкреслила, що агентство продовжить забезпечувати високі показники вакцинації по США.

«CDC продовжить робити все, що в наших силах, щоб збільшити показники вакцинації по всій країні, працюючи з місцевими громадами і довіреними посланниками, а також надаючи консультації з питань впевненості в вакцинах, щоб люди мали інформацію, необхідну для прийняття усвідомленого рішення», – підкреслила вона.

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