Франція надасть громадянство 12 тис людям, які допомагали в боротьбі з Covid-19

Зазвичай, процедура отримання французького громадянства триває роками

Влада Франції вирішила надати громадянство 12 тис людям, які допомагали в боротьбі з коронавірусом, передає The Guardian.

Громадянство такі особи отримають в рамках прискореної схеми. За словами міністра у справах громадянства Марлен Шіяппи, серед тих, хто отримав французьке громадянство, є медичні працівники, охоронці, прибиральниці, а також ті, хто доглядав за дітьми медиків, поки ті опікувалися хворими на коронавірус.

Всього з 16 381 поданої заяви на громадянство схвалили 12 012.

У вересні 2020 року МВС Франції запропонувало тим, хто «активно долучився» до боротьби проти коронавірусу, подати заявку на швидку натуралізацію.

Окрім скорочення терміну розгляду заяви на отримання громадянства (який зазвичай займає до двох років), влада скоротила вимогу щодо строку проживання у Франції – з п’яти до двох років.

Сьогодні стало відомо, що перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

Тим часом ЄС повернув обмеження на в'їзд із шести країн. Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС мають з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

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У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Крім того, Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів.

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До слова, у США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $3 тис.