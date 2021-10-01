Вчені оцінили межі тривалості життя людини: коли будемо жити до 130 років

Шведські і швейцарські вчені: людина може доживати до 130 років вже в XXI столітті

Після 110 років життя ризик смерті від тих чи інших причин перестає збільшуватися. Тому, на думку дослідників з Швейцарії і Швеції, чия стаття опублікована в журналі Royal Society Open Science, при певних умовах людина може жити вічно.

Важливе з демографічної і економічної точок зору питання про межі тривалості життя людини викликає жваву дискусію в науковому співтоваристві. Дослідники з Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні і Технологічного університету Чалмерса проаналізували дані про більш ніж 1100 довгожителів із 13 країн, отримані з Міжнародної бази даних тривалості життя, а також додаткову інформацію про італійських і французьких довгожителів.

У результаті з'ясувалося, що ризики смерті зростають до 108-110 років, після чого виходять на плато і складають приблизно 50 відсотків.

«Після 110 років можна вважати, що прожити ще один рік – це майже як монетку кинути», – заявив провідний автор нового дослідження Ентоні Девісон.

За оцінками дослідників, при відповідному рівні розвитку медицини людина буде здатна дожити мінімум до 130 років вже в XXI столітті. Однак цей шанс, зазначає Девісон, один на мільйон.

У той же час цей вік не є межею, підкреслюють вчені, екстраполяція отриманих результатів означає, що тривалість життя людини не обмежена.

Нагадаємо, в Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.