Вчені виявили користь зеленого чаю і кави для людей з діабетом



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Вчені виявили користь зеленого чаю і кави для людей з діабетом

Зелений чай і кава корисні для здоров'я через різні біологічно активні сполуки, які в них містяться

Вчені Університету Кюсю в Японії виявили користь зеленого чаю і кави для людей з діабетом.

Про результати дослідження повідомляє Scitechdaily з посиланням на BMJ Open Diabetes Research & Care.

З'ясувалося, що щоденне вживання цих напоїв знижує ризик смерті у людей з діабетом другого типу на 63 відсотки. За даними експертів, зелений чай і кава корисні для здоров'я через різні біологічно активні сполуки, які в них містяться.

У дослідженні взяли участь 4 923 жителя Японії - 2790 чоловіків і 2133 жінки. Середній вік добровольців становив 66 років. У всіх учасників діагноз діабет другого типу був поставлений мінімум п'ять років тому. В результаті вчені з'ясували, що щоденне вживання мінімум чотирьох чашок зеленого чаю, плюс двох і більше чашок кави знижує ризик смерті на 63 відсотки.

Експерти пояснили, що в зеленому чаї міститься кілька антиоксидантних і протизапальних сполук, в тому числі феноли, теанин і кофеїн.

Крім того, в каві міститься безліч біологічно активних компонентів, включаючи феноли.

«Можливо, що спільна дія цих двох напоїв підсилює ефект», - йдеться в статті.