В Україні найнижча у світі середня тривалість життя – експертка

Смертність майже вдвічі перевищує народжуваність

В Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна» 24 червня.

«На сьогодні середня тривалість в Україні не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по Земній кулі, враховуючи Африку та інші країни», – сказала вона та додала, що це спричинено довготривалим збереженням занадто низького рівня народжуваності в країні.

Варто зазначити, що раніше у Держстаті повідомляли, що в Україні смертність майже вдвічі перевищує народжуваність.

Нагадаємо, аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив невтішну інформацію про різке зниження народжуваності в Україні.

«В цілому по Україні порівняно з 2015 роком, народжуваність упала на 34% за перші чотири місяці року. Причому падіння триває вже шостий рік поспіль», – написав аналітик.

Він додав, що є низка областей, де падіння народжуваності ще вище. Так, наприклад, за шість років народжуваність впала майже вдвічі: Кіровоградська обл – 44%, Сумська, Дніпропетровська обл – 43%, Запорізька, Донецька, Чернігівська обл – 42%, Полтавська – 41%, Черкаська – 40%.

За словами Істребіна, в Чернівецькій та Закарпатській області падіння не таке значне, ймовірно, через близькість кордону, і особливостями життя, яка полягає в роботі за кордоном, але народження дітей тут.