Вчені відкрили незвичайний спосіб швидко позбутися від зайвої ваги

Це перший в історії спосіб схуднення, при якому задіяні білки імунної системи, а не гормони

Вчені Медичної школи Перельмана університету Пенсільванії відкрили білок, який дозволяє швидко позбавлятися від зайвої ваги за допомогою сальних залоз. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science.

Це перший в історії спосіб схуднення, при якому задіяні білки імунної системи, а не гормони.

Відкриття вдалося зробити несподівано. Фахівці вивчали білки імунної системи, пов'язані з розвитком алергії. Зокрема, вони шукали сигнальні молекули, які відповідають за придушення алергічних реакцій і керуючі реакцією організму на інсулін.

В ході експерименту на гризунах увагу дослідників привернув білок TSLP, який не тільки придушував алергію, а й запобігав розвиток діабету другого типу у мишей, які страждали від вкрай важких форм ожиріння. Подальші спостереження показали, що TSLP не тільки знизив їх несприйнятливість до інсуліну, а й різко зменшив масу тіла.

За місяць експерименту вага мишей знизилася майже в два рази – з 45 до 25 грамів, що є нормою для здорових особин.

Тоді вчені провели детальний аналіз впливу білка на організм. Виявилося, що дана речовина впливала не на мозок гризунів або їх жирові відкладення, а на сальні залози в їх шкірі. TSLP різко підвищував активність себоцитів – клітин, що виробляють шкірний жир, які змушували організм мишей постійно транспортувати ліпіди з жирових відкладень в сальні залози, звідки ті майже відразу покидали організм гризунів.

Найближчим часом учені планують перевірити, чи ефективна ця методика схуднення і для людини.

До слова, ірландець Ойсін Малліган, фітнес-тренер та блогер в Instagram, вирішив довести, що фастфуд не такий небезпечний для фігури, як це прийнято вважати.

Для цього хлопець вирішив два тижні харчуватися винятково у мережі ресторанів McDonald's та спостерігати, чи буде змінюватися його тіло. Результат здивував його самого, адже за цей час вага Ойсіна помітно зросла.

Всі чотирнадцять днів Ойсін зважувався вранці та ввечері, а також ділився своїми спостереженнями у соцмережі протягом дня. У перший день експерименту він важив 82,1 кг.