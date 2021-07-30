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    Вчені відкрили незвичайний спосіб швидко позбутися від зайвої ваги

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    Вчені відкрили білок, який дозволяє швидко позбавлятися від зайвої ваги - Вчені відкрили незвичайний спосіб швидко позбутися від зайвої ваги
    Вчені відкрили білок, який дозволяє швидко позбавлятися від зайвої ваги
    Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

    Це перший в історії спосіб схуднення, при якому задіяні білки імунної системи, а не гормони

    Вчені Медичної школи Перельмана університету Пенсільванії відкрили білок, який дозволяє швидко позбавлятися від зайвої ваги за допомогою сальних залоз. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science.

    Це перший в історії спосіб схуднення, при якому задіяні білки імунної системи, а не гормони.

    Відкриття вдалося зробити несподівано. Фахівці вивчали білки імунної системи, пов'язані з розвитком алергії. Зокрема, вони шукали сигнальні молекули, які відповідають за придушення алергічних реакцій і керуючі реакцією організму на інсулін.

    В ході експерименту на гризунах увагу дослідників привернув білок TSLP, який не тільки придушував алергію, а й запобігав розвиток діабету другого типу у мишей, які страждали від вкрай важких форм ожиріння. Подальші спостереження показали, що TSLP не тільки знизив їх несприйнятливість до інсуліну, а й різко зменшив масу тіла.

    За місяць експерименту вага мишей знизилася майже в два рази – з 45 до 25 грамів, що є нормою для здорових особин.

    Тоді вчені провели детальний аналіз впливу білка на організм. Виявилося, що дана речовина впливала не на мозок гризунів або їх жирові відкладення, а на сальні залози в їх шкірі. TSLP різко підвищував активність себоцитів – клітин, що виробляють шкірний жир, які змушували організм мишей постійно транспортувати ліпіди з жирових відкладень в сальні залози, звідки ті майже відразу покидали організм гризунів.

    Найближчим часом учені планують перевірити, чи ефективна ця методика схуднення і для людини.

    До слова, ірландець Ойсін Малліган, фітнес-тренер та блогер в Instagram, вирішив довести, що фастфуд не такий небезпечний для фігури, як це прийнято вважати.

    Для цього хлопець вирішив два тижні харчуватися винятково у мережі ресторанів McDonald's та спостерігати, чи буде змінюватися його тіло. Результат здивував його самого, адже за цей час вага Ойсіна помітно зросла.

    Всі чотирнадцять днів Ойсін зважувався вранці та ввечері, а також ділився своїми спостереженнями у соцмережі протягом дня. У перший день експерименту він важив 82,1 кг.

    Теги: здоров'я наука
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    Вчені відкрили незвичайний спосіб швидко позбутися від зайвої ваги