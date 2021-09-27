Через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася

Пандемія викликала найбільше скорочення тривалості життя після Другої світової війни

Пандемія Covid-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни. Про це йдеться у статті International Journal of Epidemiology.

Фахівці з Оксфордського університету і Університету Південної Данії проаналізували дані про смертність за 2020 рік у 29 країнах – здебільшого Європи, а також США і Чилі, зібраних спільно з колегами з Німеччини.

Британські і датські вчені виявили, що в 27 з цих країн – виняток склали Данія і Норвегія – очікувана тривалість життя істотно зменшилася. У порівнянні з 2015 роком, коли очікувана тривалість життя вже зменшилася через спалах епідемії грипу, вона стала меншою у жінок в 15 країнах і у чоловіків в десяти країнах.

Зниження більш ніж на рік було зафіксувало у чоловіків в 11 країнах і у жінок в восьми країнах.

Найбільше зниження очікуваної тривалості життя відбулося серед чоловіків у США. У порівнянні з 2019 роком вони стали жити на 2,2 року менше. Наступною країною стала Литва – там тривалість життя для чоловіків скоротилася на 1,7 року.

«Для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Англія та Уельс, Італія, Бельгія та інші, востаннє таке значне скорочення очікуваної тривалості життя спостерігалися протягом одного року під час Другої світової війни», – зазначив співавтор дослідження, доктор Хосе Мануель Абурто.

«Жінки у восьми країнах і чоловіки в 11 країнах зазнали збитків, що перевищують рік. Останнім часом цим країнам знадобилося в середньому 5,6 року, щоб домогтися збільшення очікуваної тривалості життя на один рік: прогрес був зведений нанівець протягом 2020 року через Covid-19», – додав він.

Таке різке скорочення середньої тривалості життя відбулося головним чином через високу смертність від коронавірусу в більш старших вікових групах, відзначають дослідники. При цьому зниження в країнах із низьким і середнім рівнем доходу на душу населення може бути ще більшим.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше.

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