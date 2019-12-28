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    У світі

    Археологи знайшли палац майя віком більше тисячі років

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    Вчені побоюються, що знахідка може постраждати від впливу сонця і вітру, тому вони розглядають ідею засадити археологічну ділянку деревами - Археологи знайшли палац майя віком більше тисячі років
    Вчені побоюються, що знахідка може постраждати від впливу сонця і вітру, тому вони розглядають ідею засадити археологічну ділянку деревами
    Фото Reuters

    Палац знайдений на півострові Юкатан

    Археологи знайшли невідомий палац епохи майя.

    Мексиканські археологи виявили раніше невідомий палац цивілізації майя, вік якого становить понад тисячу років. Як повідомляє ВВС, знахідка була зроблена під час розкопок на місці стародавнього міста Кулумба на півострові Юкатан.

    Довжина будови складає 55 метрів, а висота – 15 метрів. На думку дослідників, вона використовувалася протягом двох історичних епох: з VII по IX століття нашої ери, а потім з середини ІХ століття з ХІ століття.

    Дослідники також вивчають інші чотири будови, знайдені в цьому регіоні: вівтар, руїни двох житлових приміщень і круглу споруду, яка, швидше за все, є піччю. Вчені побоюються, що знахідка може постраждати від впливу сонця і вітру, тому вони розглядають ідею засадити археологічну ділянку деревами.

    Нагадаємо, вчені заявили про розкриття таємниці кам’яних ідолів острова Пасхи.

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    Як повідомлялося, археологи знайшли в печері малюнок, якому близько 44 тисяч років.

    наука Мексика вік
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